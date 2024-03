Können Nexcom Bearer and/or registered-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Nexcom A- ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment-Barometer gab es an sieben Tagen positive Diskussionen, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nexcom A- liegt bei 29,41, was als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Nexcom A- lassen auf eine mittlere Aktivität und eine gleichbleibende Stimmung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nexcom A- mit einem Abstand von -7,27 Prozent zum GD200 (0,33 EUR) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 0,29 EUR und einen Abstand von +5,52 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich für den Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.