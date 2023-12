Können Newton-Anleger sich noch gedulden?

Die Newton-Aktie wird derzeit anhand der technischen Analyse betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die Technische Analyse liegt der Kurs der Newton-Aktie derzeit 4,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,5 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Newton-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,08 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 20,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -2,13 Prozent, wobei Newton aktuell 20,95 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Newton derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.