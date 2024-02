Können Mpc Muenchmeyer Petersen Capital-Anleger sich noch gedulden?

Die Aktie von Mpc Muenchmeyer Petersen Capital wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 9,87, was 83 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 57,35. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Mpc Muenchmeyer Petersen Capital als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 52,38 und der RSI25 bei 52,86, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Mpc Muenchmeyer Petersen Capital wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität festgestellt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Mpc Muenchmeyer Petersen Capital beträgt 5,75 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was 4,35 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.