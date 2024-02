Können Monday.Com-Anleger sich noch gedulden?

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz. In Bezug auf die Aktie von Monday zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine geringe Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 170,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 217,32 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von +27,33 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (198,89 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,27 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt gemischte Signale, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 175 USD und einem Abwärtspotenzial von -19,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung für die Monday-Aktie, wobei die charttechnische Analyse positiver ausfällt als die Analyse von Sentiment und Buzz sowie die Analysteneinschätzung.