Können Minto Apartment-Anleger sich noch gedulden?

Die Minto Apartment Real Estate Investment Trust-Aktie wird aus technischer Sicht analysiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 14,76 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 17,06 CAD liegt, was einer Abweichung von +15,58 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 16,3 CAD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 17,06 CAD liegt, was einer Bewertung von "Neutral" entspricht. Insgesamt erhält die Minto Apartment Real Estate Investment Trust-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Zusammengefasst bekommt Minto Apartment Real Estate Investment Trust für diese Stufe daher ein "Neutral".

Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 41, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 43,78 liegt. Insgesamt wird das Wertpapier daher auch hier mit "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung in den vergangenen zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.