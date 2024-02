Können Mediqon Group AG-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Chapters hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,96 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Überrendite von 46,77 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -11,17 Prozent, wobei Chapters aktuell 45,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Chapters-Aktie beträgt 15,11 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 17,9 EUR liegt (+18,46 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Analyse erhält Chapters eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,77 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+0,73 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Chapters auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch Chapters auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier zeigt sich bei Chapters weder eine besonders positive noch negative Stimmungslage, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".