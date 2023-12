Können Medios-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Medios wurde in den letzten zwei Wochen als neutral beschrieben, ohne signifikante Schwankungen in der Kommunikation. Allerdings hat sich das Interesse der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem auf negative Themen konzentriert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche hat Medios in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,43 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von -3,66 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -9,77 Prozent gefallen sind. Der Gesundheitspflege-Sektor selbst hatte eine mittlere Rendite von -10,59 Prozent, wobei Medios um 2,84 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Medios-Aktie derzeit bei 16,73 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 15,56 EUR notiert, ergibt sich ein Abstand von -6,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 16,01 EUR, was einer Differenz von -2,81 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Einschätzung.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Medios derzeit mit 24 bewertet. Dies bedeutet, dass die Börse 24,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Medios zahlt, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 101. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.