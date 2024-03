Können MGE Energy-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse der Mge Energy-Aktie ergibt gemischte Einschätzungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Mge Energy auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 73,04 USD, während der Aktienkurs bei 76,5 USD liegt, was einer Abweichung von +4,74 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der letzten 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 68,73 USD, was einer Abweichung von +11,31 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Mge Energy mit einem KGV von 19,76 auf Basis der heutigen Notierungen um 85 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (132,13). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Mge Energy-Aktie fällt negativ aus, mit einer Einschätzung von "Schlecht". Das Kursziel der Analysten wird bei 67 USD angesiedelt, was eine mögliche Performance von -12,42 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Signale, mit neutralen und positiven Einschätzungen in verschiedenen Bereichen. Die Mge Energy-Aktie wird sowohl von der technischen als auch der fundamentalen Analyse her als neutral bis gut bewertet, während die langfristige Meinung der Analysten eher negativ ausfällt.