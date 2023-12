Erste Bank Aktie: Füße still halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Erste Bank liegt aktuell bei 5,77, was 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 6 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb die Erste Bank auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während die negative Kommunikation an sechs Tagen überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Erste Bank diskutiert. Auf Basis großer historischer Datenmengen wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Erste Bank zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (68,69 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 41) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Erste Bank einen Wert von 32,87 EUR, während die Aktie aktuell bei 35,77 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung (+8,82 Prozent) in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 34,8 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung (+2,79 Prozent) führt. Insgesamt erhält die Erste Bank daher eine "Gut"-Bewertung.