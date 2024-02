Können MAAS Holdings-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Für die Maas-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 46. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,78 ebenfalls stabil, was zu der gleichen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Maas-Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Maas eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung nach unserer Messung negativ zugenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund dieser Faktoren.

Aus charttechnischer Sicht ist die Maas-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 4,08 AUD etwa 5,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Für den vergangenen Zeitraum von 200 Tagen beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen auf +22,89 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.