Können Lumen Technologies-Anleger sich noch gedulden?

Die Bewertung von Lumen durch Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Lumen aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 58,06 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Über 25 Tage betrachtet ergibt sich ein RSI-Wert von 69, was auch auf ein neutrales Signal hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Lumen-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, von denen eine als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,25 USD, was ein Aufwärtspotential von 150 Prozent bedeutet. Auf Basis der Analystenbewertungen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt erhält Lumen daher gute Bewertungen hinsichtlich der Anlegerstimmung, des RSI, der Analysteneinschätzungen und des allgemeinen Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.