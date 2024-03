Können Live Current Media-Anleger sich noch gedulden?

Die Dividendenrendite von Live Current Media beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Live Current Media liegt bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet wurde bei Live Current Media eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Live Current Media diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt erhält Live Current Media daher eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.