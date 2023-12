Können Leonteq-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Leonteq nicht wesentlich verändert. Die Analyse der sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, zeigt keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild bei Leonteq als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Dividendenrendite von Leonteq liegt derzeit bei 10,53 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,48 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie, da der Wert deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen ein überwiegend negatives Stimmungsbild. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Leonteq-Aktie. Der RSI7 beträgt 53,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,1 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Stimmungsbild bei Leonteq als neutral bewertet wird, die Dividendenrendite jedoch positiv hervorsticht. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln hauptsächlich eine negative Stimmung wider, während der Relative Strength-Index eine neutrale Empfehlung für die Aktie abgibt.