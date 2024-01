Können Leonardo SPA-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Leonardo":

Leonardo Spa: Aktuelle Bewertung und Analyse

Leonardo Spa weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,56 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche liegt bei einem Wert von 0. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Leonardo Spa bei 12,65 EUR verläuft. Dies entspricht einer positiven Entwicklung, da der Aktienkurs derzeit bei 16,635 EUR liegt, was einem Abstand von +31,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 14,62 EUR zeigt sich eine positive Differenz von +13,78 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher technisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Leonardo Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,69 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt die Aktie damit deutlich darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zeigt sich eine Überperformance von 29,69 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger wird ebenfalls analysiert, und es zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Plattformen neutral sind. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Leonardo Spa diskutiert werden, sind vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Leonardo Spa sowohl auf fundamentalen als auch technischen Basis gut abschneidet und auch die Anlegerstimmung neutral ist.