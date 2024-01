Können Leatt-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Leatt liegt bei 15,69 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,41 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden schüttet Leatt derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Freizeitausrüstung & Produkte. Der Unterschied beträgt 15,42 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Leatt-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,73 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 9,55 USD, was einem Unterschied von -18,58 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,05 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-4,98 Prozent). Somit ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung für die Leatt-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Meinung und Diskussionen im Netz, werden ebenfalls berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Leatt als "Neutral"-Wert eingestuft.