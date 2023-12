Können Koryojyuhan-Anleger sich noch gedulden?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Stärke Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Koryojyuhan-Aktie liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (42,56) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Koryojyuhan-Aktie daher auf Basis des RSI als "neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Koryojyuhan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1355,19 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1483 JPY) weicht um +9,43 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "neutral" Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, wie die Auswertung der Kommentare zeigt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinstufung für die Koryojyuhan-Aktie auf Basis der RSI-Bewertung, des Sentiments und der technischen Analyse sowie der Anleger-Stimmung.