Können Kondotec-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Kondotec wird der 7-Tage-RSI auf 50,48 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 39,43 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kondotec in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Kondotec in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Kondotec von 1298 JPY eine Entfernung von +10,54 Prozent vom GD200 (1174,2 JPY), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 1229,3 JPY ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +5,59 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Kondotec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.