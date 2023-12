Können Kingwell-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Aktie von Kingwell zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,03 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,017 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um -43,33 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt der Kurs mit einem Abstand von -15 Prozent bei einem "schlechten" Wert. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "schlecht" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Kingwell in Online-Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten Wochen wurden sowohl positive als auch negative Meinungen ausgewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen keine klare Tendenz erkennbar war. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Kingwell neutral sind. Somit wird die Gesamteinschätzung des Sentiments und Buzz als "neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Kingwell auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 (60 Punkte) als auch der RSI25 (50 Punkte) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" in diesem Bereich führt.