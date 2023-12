Können Kensoh-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Kensoh ergibt sich ein RSI-Wert von 42,86, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 47,73, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität für Kensoh zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutraler Wert für Kensoh.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Kensoh bei 497,62 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 517 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,89 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 514,28 JPY, was einen Abstand von +0,53 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Kensoh daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Kensoh. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet auf neutrale Themen hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Bewertung des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Kensoh.