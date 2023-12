Können Keifuku Electric Railroad-Anleger sich noch gedulden?

Gemäß der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Keifuku Electric Railroad derzeit bei 4132 JPY, während der Aktienkurs selbst 4950 JPY beträgt. Dies führt zu einem Abstand von +19,8 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Ebenso weist der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 4664 JPY auf, was einer Distanz von +6,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Keifuku Electric Railroad gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien hat sich nicht wesentlich geändert, was zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Somit erhält Keifuku Electric Railroad insgesamt eine Bewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Keifuku Electric Railroad-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 37,11 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. In Bezug auf Keifuku Electric Railroad wurde festgestellt, dass die Stimmung in den sozialen Medien neutral ist und die Nutzer vor allem neutrale Themen diskutieren. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung eine Bewertung von "Neutral".

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Keifuku Electric Railroad-Aktie in den analysierten Bereichen insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.