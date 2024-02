Können Jinjian Cereals Industry-Anleger sich noch gedulden?

Jinjian Cereals Industry: Anleger-Stimmung und technische Analyse deuten auf negative Entwicklung hin

In den sozialen Medien wurde Jinjian Cereals Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf einer guten Ebene liegt. Allerdings ist die Stimmung in den letzten vier Wochen tendenziell schlechter geworden, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der Aktienkurs liegt 21,09 Prozent unter der 200-Tage-Linie und 14,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung auf einer schlechten Basis.

Des Weiteren weist das Unternehmen keine Dividendenausschüttung auf, was im Vergleich zur Branche der Nahrungsmittel zu einem geringeren Ertrag führt und somit auch als negativ bewertet wird.

Insgesamt deuten sowohl die Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse darauf hin, dass sich Jinjian Cereals Industry in einer negativen Entwicklung befindet.