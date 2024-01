Können Jiangxi Changjiu Biochemical Industry-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) analysiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Fanli Digital Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 62,27, was auf Neutralität hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite der Fanli Digital Aktie mit 23,22 Prozent unter dem Durchschnitt von 35,75 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen positiv, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was die Einschätzung der Stimmung weiter unterstützt. Daher wird die Fanli Digital Aktie hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft.