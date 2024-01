Können Jiangxi Bank-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für die Jiangxi Bank hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für die Jiangxi Bank. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Jiangxi Bank derzeit eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 7,18 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, zeigt für die Jiangxi Bank einen RSI von 68,75. Dies wird als neutral bewertet, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte die Jiangxi Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,92 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -11,32 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Jiangxi Bank um 13,94 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.