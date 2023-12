Können Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,45 CNH weicht damit um -10,15 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 10,51 CNH, was einer Abweichung von nur -0,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development ist jedoch kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 59,7 bzw. 52,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Abschließend betrachtet ergibt der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass die Aktie von Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,76 Prozent erzielt hat, was 7,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie ebenfalls mit -8,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.