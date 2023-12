Können Jiangsu Hoperun Software-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Für Jiangsu Hoperun Software liegt der 7-Tage-RSI bei 47,59 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 50,6 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anzahl negativer Kommentare über Jiangsu Hoperun Software in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Software"-Branche ist der Aktienkurs von Jiangsu Hoperun Software um 22,64 Prozent gestiegen, was ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Performance gezeigt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Tage zeigen, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Jiangsu Hoperun Software eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Bewertung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.