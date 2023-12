Können Jardine Cycle & CarriageADR-Anleger sich noch gedulden?

Der Sentiment und Buzz um Jardine Cycle & Carriage Aktie wurde genau untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Bild der Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" gegeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Jardine Cycle & Carriage als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 89,66, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,73 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte Jardine Cycle & Carriage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,03 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche, die im Durchschnitt um -4,9 Prozent gefallen sind. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance sogar 12,64 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Jardine Cycle & Carriage mit 28,45 SGD -2,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,54 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.