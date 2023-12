Können Itoham Yonekyu Holdings-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Itoham Yonekyu-Aktie liegt bei 10,71, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 54,4, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Itoham Yonekyu-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3779,18 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (3855 JPY) liegt in ähnlicher Nähe dazu (+2,01 Prozent), was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3937 JPY) zeigt einen ähnlichen Trend (-2,08 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Itoham Yonekyu-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu beobachten waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Itoham Yonekyu beschäftigt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Itoham Yonekyu-Aktie durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine "Neutral"-Einstufung für die Itoham Yonekyu-Aktie.