Können Irisity AB-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Irisity ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit positiven und negativen Diskussionen an nur wenigen Tagen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild: Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 5,44 SEK, während der aktuelle Kurs bei 4,97 SEK liegt, was einer Distanz zum GD200 von -8,64 Prozent entspricht - eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 4,6 SEK, was einer Distanz von +8,04 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Irisity-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (37,36 Punkte) als auch im etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis (40,4 Punkte). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Irisity-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.