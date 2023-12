Können Infrastrutture Wireless Italiane-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Infrastrutture Wireless Italiane Spa in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Infrastrutture Wireless Italiane Spa wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Infrastrutture Wireless Italiane Spa. Es gab an 11 Tagen hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Infrastrutture Wireless Italiane Spa daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Infrastrutture Wireless Italiane Spa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Infrastrutture Wireless Italiane Spa liegt bei 67,2, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,49 EUR für den Schlusskurs der Infrastrutture Wireless Italiane Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,26 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (10,81 EUR) erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Infrastrutture Wireless Italiane Spa daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch in der technischen Analyse.