Können Indra Sistemas-Anleger sich noch gedulden?

Die Stimmung und Diskussion über Indra Sistemas haben sich über einen längeren Zeitraum hinweg gemäß der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung verändert. Die Analyse ergibt eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Neutral-Einstufung führt. Insgesamt wird Indra Sistemas daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Indra Sistemas von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Indra Sistemas-Aktie von 14,17 EUR mit einer Entfernung von +9,76 Prozent vom GD200 (12,91 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 13,87 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Indra Sistemas ist mit einer Ausprägung von 35 für die Bewertung als "Neutral" und der RSI25 beläuft sich auf 52,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Indra Sistemas-Aktie.