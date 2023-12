Können Inageya-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse von Inageya zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können. Aktuell weist die Aktie eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls wenig Veränderung, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Inageya-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Inageya in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Inageya-Aktie ein schlechtes Signal aufweist, basierend auf dem Abstand von 12,76 Prozent vom GD200. Ebenso zeigt der GD50 einen Abstand von 13,93 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Inageya-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Stimmungen.

