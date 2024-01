Können Imura Envelope Co-Anleger sich noch gedulden?

Die Diskussionen rund um Imura & auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Imura & wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Imura &-Aktie ein Durchschnitt von 1124,4 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1236 JPY, was einer positiven Abweichung von 9,93 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1175,3 JPY) liegt mit einem Schlusskurs von 1236 JPY über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Imura &-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine übliche Aktivität im Netz, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Imura & ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 30, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.