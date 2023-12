Können Imperial Brands-Anleger sich noch gedulden?

Die Imperial Brands-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf die technische Analyse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1804,83 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1805 GBP nur um +0,01 Prozent abweicht, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1795,21 GBP) liegt mit einem Abweichung von +0,55 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Imperial Brands-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,21 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,76 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Nur an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser positiven Diskussionen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine erhöhte Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.