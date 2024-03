Können Ifujingyo-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse von Ifuji Sangyo zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, deutet auf eine positive längerfristige Entwicklung hin. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1379,49 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 1461 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,91 Prozent entspricht. Daher erhält Ifuji Sangyo eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1397,82 JPY, was einer Abweichung von +4,52 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ifuji Sangyo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine neutrale Stimmung hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ifuji Sangyo zeigt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 90,64, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,92, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Ifuji Sangyo auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.