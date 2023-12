Können Identiv-Anleger sich noch gedulden?

Identiv: Aktuelle Bewertungen und Analyse

Die Analyse der Dividende von Identiv zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten eine niedrigere Ausschüttung aufweist. Mit 0 % liegt die Differenz bei 11651,49 Prozentpunkten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Einschätzungen in den sozialen Medien zeigen positive Signale für Identiv. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer aktuellen Einstufung des Unternehmens als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse der Identiv-Aktie ergibt sich eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,74 USD liegt, was einer Abweichung von +6,61 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6,82 USD eine positive Entwicklung von +13,49 Prozent. Somit erhält die Identiv-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein Blick auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Identiv im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,59 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt das Unternehmen 3,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Identiv aktuell 0,44 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Identiv-Aktie in Bezug auf die Dividende niedriger als der Branchendurchschnitt ist, aber in Bezug auf Anlegerstimmung und technische Analyse eine positive Bewertung erhält. Die Gesamtbewertung der Aktie lautet daher "Neutral".