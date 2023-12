Können IEV-Anleger sich noch gedulden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt für die Medi Lifestyle-Aktie derzeit 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Medi Lifestyle in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 SGD für den Schlusskurs der Medi Lifestyle-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 0,012 SGD, was einen Unterschied von -76 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber lag.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Medi Lifestyle zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Medi Lifestyle in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.