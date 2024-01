Können Hypoport-Anleger sich noch gedulden?

In den letzten Wochen wurde bei Hypoport keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hypoport daher in dieser Kategorie ein "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Hypoport in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +45,46 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance in diesem Branchenvergleich betrug 6,97 Prozent, was Hypoports Performance von 52,43 Prozent deutlich übertrifft. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite von 12,83 Prozent im "Finanzen"-Sektor, liegt Hypoport mit einer Performance von 52,43 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hypoport liegt bei 64,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 46,08, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Hypoport.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hypoport derzeit bei 149,3 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 159 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +6,5 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 151,15 EUR, was eine Distanz von +5,19 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Hypoport daher ein Gesamtrating von "Gut".