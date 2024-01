Können Hunan Jingfeng Pharmaceutical-Anleger sich noch gedulden?

Die Hunan Jingfeng Pharmaceutical-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 3,01 CNH bewertet. Zum letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,16 CNH, was einem Unterschied von +4,98 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt sich jedoch, dass dieser aktuell bei 3,38 CNH liegt, was unter dem letzten Schlusskurs (-6,51 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hunan Jingfeng Pharmaceutical 21. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Jingfeng Pharmaceutical liegt bei 77,27, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Positive Themen rund um den Wert wurden ebenfalls angesprochen, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.