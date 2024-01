Können Hudbay Minerals-Anleger sich noch gedulden?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine klare Tendenz, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Hudbay Minerals von Analysten insgesamt mit 8 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was langfristig betrachtet zu einer "Gut"-Einstufung führt. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen, was kurzfristig betrachtet ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 9,28 CAD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 27,3 Prozent führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Hudbay Minerals eine Rendite von -6,7 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 3,72 Prozent deutlich darüber.

Die Dividendenrendite der Aktie von Hudbay Minerals liegt bei 0,31 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,36 Prozentpunkten bedeutet. Dadurch ergibt sich eine Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.