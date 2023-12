Können Huangshan Novel-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huangshan Novel liegt derzeit bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) einem Durchschnitt entspricht. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie von Huangshan Novel als neutral bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Huangshan Novel einen Wert von 56,52, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie somit als neutral bewertet.

Huangshan Novel weist ein Dividendenrendite-Verhältnis von 4 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" eine positive Differenz von +2,61 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine gute Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Huangshan Novel bei 8,7 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,12 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von -3,91 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral bewertet.