Können Hilton Worldwide-Anleger sich noch gedulden?

Hilton Worldwide wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,79 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,85 liegt. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Aktie unterbewertet ist. Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen wird die Gesamtstimmung als neutral eingeschätzt. Die Dividendenrendite von Hilton Worldwide liegt mit 0,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 9 Analystenbewertungen, wovon 6 positiv, 3 neutral und keine negativ waren. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein mögliches Abwärtspotential von -8,66 Prozent hin, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.