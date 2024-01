Können Hanwang-Anleger sich noch gedulden?

Die Hanwang-Aktie wird derzeit von unseren Analysten in verschiedenen Kategorien bewertet. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" negativ ist.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Hanwang in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 40,65 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Rendite von Hanwang um 46,76 Prozent über dem Durchschnitt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen, dass Hanwang eine starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen aufweist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch gering, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hanwang-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Hanwang also in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, wobei die Performance des Aktienkurses und das Sentiment im Internet positiv bewertet werden, während die Dividendenpolitik und der RSI neutral bewertet werden.

