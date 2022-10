Können Hannover Rueck-Anleger sich noch gedulden?

Für die Aktie Hannover Rueck aus dem Segment "Rückversicherung" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 25.10.2022, 14:19 Uhr, ein Kurs von 160.7 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hannover Rueck einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hannover Rueck jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Hannover Rueck lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hannover Rueck in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,77. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Hannover Rueck zahlt die Börse 15,77 Euro. Dies sind 3 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 16,34. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hannover Rueck-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hannover Rueck vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 155 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -3,55 Prozent erzielen, da sie derzeit 160,7 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

