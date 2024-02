Können Handsman-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse für die Aktie von Handsman ergibt ein gemischtes Bild. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was auf eine schlechte Wertentwicklung hindeutet. Allerdings ist der RSI25-Wert neutral, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ist die Stimmung gegenüber Handsman negativ. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über die Aktie diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ähnlich verhält es sich beim langfristigen Stimmungsbild unter Investoren im Internet, das ebenfalls neutral ausfällt.

Die charttechnische Analyse zeigt einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1027,69 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 960 JPY lag. Dies entspricht einem Unterschied von 6,59 Prozent. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine ähnliche Entwicklung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Handsman eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der charttechnischen Analyse. Die Aktie zeigt gemischte Signale und erfordert eine genaue Beobachtung in den kommenden Tagen.