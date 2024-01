Können Guangdong Guanhao High-Tech-Anleger sich noch gedulden?

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung rund um die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Analyse ergab, dass die Aktie nur geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 3,64 CNH verläuft, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -1,7 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von -10,61 Prozent erzielt, was 3,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen untersucht und überwiegend positiv bewertet. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft, obwohl die Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung ergeben.