Können Good Shroom Co-Anleger sich noch gedulden?

Die technische Analyse der Good Shroom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,16 CAD liegt, während der aktuelle Kurs 0,165 CAD beträgt. Dies stellt eine Distanz von +3,13 Prozent zum GD200 dar und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,16 CAD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" mit einem Abstand von +3,13 Prozent führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Good Shroom-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Good Shroom-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

In den sozialen Medien wurde die Good Shroom-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Good Shroom-Aktie somit als "Neutral" bewertet.