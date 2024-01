Können Golar LNG-Anleger sich noch gedulden?

Die Golar Lng-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 22,36 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 21,96 USD, was einem Unterschied von -1,79 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 22,11 USD zeigt mit einer Abweichung von -0,68 Prozent eine ähnliche Entwicklung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite der Golar Lng-Aktie mit 9,04 Prozent im letzten Jahr um 0,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 9,63 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine negative Veränderung des Stimmungsbildes gegenüber Golar Lng. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls negativ bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Golar Lng-Aktie liegt bei 86,03, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.