Können Genetic Technologies-Anleger sich noch gedulden?

Die Diskussionen über Genetic in den sozialen Medien signalisieren positive Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel. Kommentare und Meinungen der letzten Wochen zeigen insgesamt eine positive Tendenz. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend betrachtet, ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Genetic angemessen bewertet.

Genetic kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Genetic in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite von Genetic 0 Prozent und liegt damit 2,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, 2,81). Unsere Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Genetic. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Genetic momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Genetic weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 66,2). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Genetic damit für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.