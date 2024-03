Können Gelsenwasser AG-Anleger sich noch gedulden?

Der Aktienkurs von Gelsenwasser hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,47 Prozent erzielt. Damit liegt das Unternehmen im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um 29,17 Prozent unter dem Durchschnitt von -0,31 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt ebenfalls -0,31 Prozent, wobei Gelsenwasser aktuell 29,17 Prozent darunter liegt. Die Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmung rund um die Aktie von Gelsenwasser wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach Analyse dieser Faktoren zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Gelsenwasser bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Die trendfolgenden Indikatoren für die Gelsenwasser-Aktie zeigen auch gemischte Signale. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 839,7 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 715 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 731 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält Gelsenwasser auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Weiterhin kann der Relative Strength-Index (RSI) genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Gelsenwasser liegt bei 30, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,17, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".