Können Gartner-Anleger sich noch gedulden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Gartner beträgt das aktuelle KGV 35, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 56 haben. Daher wird die Aktie von Gartner aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft.

Aus technischer Sicht zeigt die Analyse, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gartner-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +25,89 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 444,08 USD, was einer Abweichung von +4,42 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen also in der technischen Analyse eine gute Bewertung.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Gartner in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,54 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,64 Prozent für Gartner, sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,38 Prozent erzielte. Dadurch wird Gartner in dieser Kategorie ebenfalls als gut bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Gartner wurde auch untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gartner blieb im untersuchten Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Gartner bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".